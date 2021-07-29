غادة عادل ممثلة وآسر ياسين ضابط شرطة في مسلسل "الثمانية".. تفاصيل

وتؤدي "عادل" دور ممثلة وتواجه عدد من الصعوبات في حياتها، كما يؤدي "ياسين" دور ضابط شرطة وذلك في إطار من التشويق والإثارة.

مسلسل "الثمانية"، بطولة آسر ياسين، محمد علاء، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت.





وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية، التي تتكون من 8 حلقات فقط، وانطلق تصوير العمل الأسبوع الماضي في منطقة التجمع الخامس.



