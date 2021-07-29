موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الدوري الإنجليزي













يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، منافسه مانشستر سيتي، يوم 15 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين فريقي توتنهام ومانشستر سيتي في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



