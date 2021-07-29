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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الدوري الإنجليزي

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:04 ص
أحمد عصام
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يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، منافسه مانشستر سيتي، يوم 15 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين فريقي توتنهام ومانشستر سيتي في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة الثانية على التوالي، بينما يرغب توتنهام في حصد لقب البريميرليج تحت قيادة مدربه الجديد نونو سانتو.

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