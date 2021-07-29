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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد في الدوري الدوري الإنجليزي
الخميس 29/يوليو/2021 - 05:30 ص
أميرة فطيم
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد، في افتتاح مشواره بالبريميرليج بنظيره فريق ليدز يونايتد، في المباراةالتي ستجمع بين الفريقين، وذلك يوم 14 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستقام المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.
ويسعى مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في ظل غيابه عن خزائن الفريق لسنوات عديدة.
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