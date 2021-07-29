تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي مباريات كرة القدم بأوليمبياد طوكيو









تمكن منتخب مصر من التأهل بعد الفوز بثنائية نظيفة على أستراليا بالجولة الأخيرة، بينما فاز منتخب المكسيك على جنوب إفريقيا، ليرافق اليابان التي أقصت فرنسا برباعية.





وبذلك يكتمل عدد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو، ومن المقرر أن تنطلق المنافسات يوم السبت المقبل.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعيد مباريات دور ربع النهائي بـ أولمبياد طوكيو 2020 :-





جميع المباريات ستُلعب يوم السبت الموافق 31 من يوليو الجاري





- إسبانيا ضد كوت ديفوار الساعة 10 صباحًا بتوقيت القاهرة





- اليابان ضد نيوزلندا الساعة 11 صباحًا بتوقيت القاهرة





- البرازيل ضد مصر الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة



