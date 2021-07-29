من سجانة وراقصة إلى فنانة.. مالاه تعرفه عن ماري باي باي





ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع ذكرى ميلادها، أبرز المعلومات التي لا يعلمها البعض عنها:





اسمها الحقيقي: بهيجة محمد علي، وولدت في 29 يوليو 1917.





عملت ماري باي باي في بداية حياتها كسجانة، وتزوجت من سجان، ولكنها انفصلت عنه وعملت كراقصة.





دخلت ماري باي باي عالم الفن عن طريق الصدفة، حيث طلبت من يوسف وهبي أثناء تصويره فيلم "المهرج الكبير"، أن تشارك في العمل، فوضعها في دور كومبارس.





اشتهرت ماري باي باي من خلال أدوار الفتاة القبيحة، التي ينفر منها الرجال دائما، مما جعلها تعد من الكومبارسات الكوميدية التي تعلق بوجهها الجمهور.

يحل اليوم الموافق 29 يوليو، ذكرى ميلاد كومبارس السينما المصرية ماري باي باي، والتي اشتهرت من خلال عدد من الأعمال الفنية.