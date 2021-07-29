أضحكت سمير غانم وخدعت الإنجليز.. تعرف على أسرار في حياة ماري باي باي





ومالا يعرفه البعض أن اسم ماري باي باي الحقيقي، هو بهيجة محمد علي، ولكنها سميت بذلك عقب عملها في كازينو بديعة مصابني، وكانت تجالس الجنود الأجانب، ثم تذهب وتوهمهم أنها ستعود ولكنها لم تعود ليخبرهم زملاؤها أن ماري باي باي.





وسرد الفنان الراحل سمير غانم، حكايات عن ماري باي باي أثناء استضافته في أحد برامج قناة "ماسبيرو" حيث قال أنها كانت من المقرر أن تشارك في مسرحية مع جورج سيدهم ولكن جاء خبر مفاجئ بأن الكهرباء سنتقطع، مما اضطرهم إلى إلغاء أحد المشاهد وكان مشهد "ماري باي باي" لتأتي وتسال "غانم" عن رقم المشهد الحالي ليرد عليها قائلا: "الثالث"، لترد عليه بشكل مفاجئ قائله: "أومال التاني راح فين؟".

يصادف اليوم 29 يوليو، ذكرى ميلاد الكومبارس الشهيرة ماري باي باي، والتي قدمت عدد من الأعمال الفنية واشتهرت بدور السيدة القبيحة.