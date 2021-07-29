"ربي ابعد عن أمي المتاعب".. هنا الزاهد تدعو لوالدتها





وكتبت "الزاهد" تعليقا قائله: "يارب"، على منشور دعاء لوالدتها ينص على الآتي: "ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي".





يذكر أن، آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل "حلوه الدنيا سكر"، وشاركها في البطولة كلًا من محمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني.



وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة لوالدتها من خلال منشور شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".