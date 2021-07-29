Advertisements

"ربي ابعد عن أمي المتاعب".. هنا الزاهد تدعو لوالدتها

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:19 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة لوالدتها من خلال منشور شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "الزاهد" تعليقا قائله: "يارب"، على منشور دعاء لوالدتها ينص على الآتي: "ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل "حلوه الدنيا سكر"، وشاركها في البطولة كلًا من محمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

"الري" تحذر من فيضان سيجتاح مصر: نراقبه بالأقمار الصناعية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرارات جديدة للرئيس التونسي

منذ ساعتين

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

هنا الزاهد تروج لمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"

جيلان علاء تكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دورها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد

برفقة هنا الزاهد.. محمود عبدالمغني يشوق جمهوره لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"

"إحنا من غيرك ولا حاجة ".. هنا الزاهد توجه رسالة مليئة بالحب لوالدتها

هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بالحجاب من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

هنا الزاهد فى صورة جديدة مع النسناس من كواليس "حلوة الدنيا سكر"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 ص

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

02:49 ص

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان