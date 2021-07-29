Advertisements
"بفستان أصفر".. نيرمين الفقي تبهر جمهورها في أحدث ظهور
الخميس 29/يوليو/2021 - 06:42 ص
مي مرسي
Advertisements
تألقت الفنانة نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "الفقي" بإطلالة أنيقةن أبهرت من خلالها الجمهور، حيث ارتدت فستان صيفي باللون الأصفر، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها.
وتفاعل الجمهور معها من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "قمر"،"منورة دايما ياقمر".
وكان أحدث أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل «النمر» بطولة الفنان محمد إمام وبيومى فؤاد وهنا الزاهد ومحمد رياض وأحمد عبدالله محمود وأحمد خالد صالح وإيناس كامل وعلاء مرسي ومن إخراج شيرين عادل .
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements