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انتر ميلان يسعى للتخلص من صفقة كونتي

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعى للاستغناء عن خدمات أرتورو فيدال لاعب الوسط التشيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أن انتر ميلان الإيطالي يرغب في الاستغناء عن خدمات فيدال والتخلي عن راتب اللاعب التشيلي البالغ 6.5 مليون يورو هذا الصيف، خاصة بعد رحيل كونتي لاسيما وأنه كان السبب في تواجد وانضمامه من برشلونة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن نادي انتر ميلان يرحب بالاستماع إلى عروض اللاعب التشيلي صاحب الـ34 عامًا، للرحيل عن صفوف الفريق، مؤكدًا أنه لم يصل أي عرض رسمي.

وسبق وللعب فيدال في الدوري الإيطالي م مع يوفنتوس الإيطالي بعدما انضم من باير ليفركوزن الألماني، ثم رحل إلى بايرن ميونخ وبرشلونة، ليعود الموسم الماضي لـ إنتر ويتوج باللقب.

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