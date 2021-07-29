انتر ميلان يسعى للتخلص من صفقة كونتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعى للاستغناء عن خدمات أرتورو فيدال لاعب الوسط التشيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أن انتر ميلان الإيطالي يرغب في الاستغناء عن خدمات فيدال والتخلي عن راتب اللاعب التشيلي البالغ 6.5 مليون يورو هذا الصيف، خاصة بعد رحيل كونتي لاسيما وأنه كان السبب في تواجد وانضمامه من برشلونة.





وأوضحت التقارير الصحفية أن نادي انتر ميلان يرحب بالاستماع إلى عروض اللاعب التشيلي صاحب الـ34 عامًا، للرحيل عن صفوف الفريق، مؤكدًا أنه لم يصل أي عرض رسمي.



