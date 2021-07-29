في جولة مفاجئة.. محافظ الشرقية يقيل موظفة ويحيل اثنين إلى التحقيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة مسائية مفاجئة بمدينة القنايات يرافقه الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقيه واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.





وفوجئ المحافظ بتدني مستوى الخدمات من نظافه وتجميل وتواجد الإشغالات في الشوارع الرئيسية والمتفرعة ما أصاب المدينة بحالة من السوء والإختناق المروري والفوضى، فضلًا عن تهالك أعمدة الإنارة.





وقرر المحافظ على الفور إعفاء رئيسة مدينة القنايات من مهام عملها وعودتها إلى الديوان العام ووقف كلًا من نائب رئيسة المدينة وسكرتير مجلس مدينة القنايات عن العمل وإحالتهما للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالديوان العام.





وأعرب محافظ الشرقية عن استيائه لما بدت عليه مدينة القنايات قائلًا: "لن أتهاون مع أي مقصر في أداء مهام عمله ولن أقبل بوجود إهمال في خدمات المواطنين التي هي حق أصيل لهم وفرض عين علينا".





وكلف المحافظ المهندس محمد العوضي النائب الحالي لرئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالقيام بمهام رئيس مدينة القنايات، ووجه القائم بأعمال رئيس مدينة القنايات بضرورة تنفيذ جميع التوجيهات المسداة إليه من اهتمام بالنظافه ورفع القمامة أولًا بأول وإزالة الإشغالات والإرتقاء بالحاله العامة بالمدينة حتى يشعر المواطن بالرضا عن الخدمات المقدمة إليه.



