كيف يفكر ريال مدريد بعد رحيل فاران لتعويضه؟









كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع بديل رفائيل فاران، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان رفائيل فاران، قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى أن المدافع الآخر لريال مدريد، سيرجيو راموس، قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد، لاينوي التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليحل بدلًا من فاران، مشيرة إلى أن النادي يخطط إلى الحفاظ على أمواله، من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.



