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كيف يفكر ريال مدريد بعد رحيل فاران لتعويضه؟
الخميس 29/يوليو/2021 - 07:06 ص
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع بديل رفائيل فاران، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان رفائيل فاران، قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى أن المدافع الآخر لريال مدريد، سيرجيو راموس، قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد، لاينوي التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليحل بدلًا من فاران، مشيرة إلى أن النادي يخطط إلى الحفاظ على أمواله، من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.
ويرى مسئولو ريال مدريد، أن ديفيد ألابا قادر على تعويض رحيل ثنائي الدفاع، خلال الموسم الجديد، بالإضافة إلى الثنائي إيدير ميليتاو وناتشو فرنانديز، إلى جانب خيسوس فاييخو وفيكتور شوست.
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