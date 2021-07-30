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تفاصيل جديدة في عملية بيع نجم ريال مدريد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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أوضحت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني، رفض طلبًا لنادي مانشستر يونايتد، وذلك بشأن عملية انتقال رفائيل فاران، لاعب الملكي إلى الشياطين الحمر.

وكان مانشستر يونايتد، أعلن بشكل رسمي عن تعاقده مع رفائيل فاران، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إلى أن مانشستر يونايتد، عرض على ريال مدريد، خدمات الفرنسي بول بوجبا، مقابل ضم رفائيل فاران، دون إدراج أي أموال في الصفقة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل إدارة الملكي.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد، تمسك بالحصول على الأموال، من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي يعد حلمًا لإدارة الملكي.

جدير بالذكر أن بوجبا يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2022، وحتى الآن لم يحسم أمر تجديد عقده، والاقرب هو رفضه للتجديد، في الوقت الذي يسعى باريس سان جيرمان ويوفنتوس لضمه، وفقًا لتقارير صحفية.

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