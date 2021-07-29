بصورة مع السقا و أمير كرارة.. ماجد المصري يشوق الجمهور لرمضان 2022

شوق الفنان ماجد المصري، جمهوره للسباق الرمضاني لرمضان 2022، حيث شارك صورة له جمعته بـ أحمد السقا وأمير كرارة عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "المصري" تعليقا على الصورة قائلا: "السقا وكرارة والمصري أبطال دراما الأكشن في رمضان 2022".



يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.