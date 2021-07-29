هيثم شاكر يتعاون مع عمرو المصري في أحدث أغانيه "لما تحس"

يشارك المطرب هيثم شاكر، في أغنية جديدة باسم "لما تحس" وذلك بالتعاون مع الشاعر عمرو المصري.



ومن المقرر أن يقدم هيثم شاكر الأغنية بشكل جديد ومختلف، وهي ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وسام عبد المنعم.



وكان هيثم شاكر قد طرح مؤخرا أغنيته "واقف على تكه"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عقب طرحها حيث اشاد بها عدد كبير من الجمهور.