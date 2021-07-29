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مستشار النمسا: دولة الإمارات أهم شريك اقتصادي لنا في المنطقة العربية

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:36 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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قال مستشار النمسا، اليوم الخميس، إن دولة الإمارات أهم شريك اقتصادي لبلاده في المنطقة العربية.

 

وأضاف مستشار النمسا، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، أن مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات وتشمل كافة المناحي والقطاعات موضع إعجاب وتقدير.

 

وتابع مستشار النمسا: "نعمل مع الإمارات بشكل وثيق على مستوى السياسة الخارجية لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية".

 

وأكد مستشار النمسا، أن الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين النمسا والإمارات إلى شراكة استراتيجية سيجلب فوائد للبلدين.

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