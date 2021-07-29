موعد مباراة الأهلي ضد أسوان في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره أسوان، غدا الخميس، علي ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وكان النادي الأهلي قد حقق فوزا صعبا على فريق الانتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل أسوان في المباراة الماضية بالدوري، أمام فريق سيراميكا كيلوباترا بهدف لمثله.









ومن المقرر أن ينطلق اللقاء الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة والتاسعة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت جرينتش.









ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، فيما يتواجد اسوان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.