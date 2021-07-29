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طلاب الأدبي بالدقهلية يؤدون اليوم امتحان الإنجليزي في 164 لجنة

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:54 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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يؤدي اليوم، ١٤ ألفا و٩٨٠ طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي، بالدقهلية، امتحان الإنجليزي بالثانوية العامة.

وانتشرت التعزيزات الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية المكلفة بتأمين ماراثون امتحانات الثانوية العامة علي مستوي المحافظة.
وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمارثون إمتحانات الثانوية العامة 2020 2021.

واوضح محافظ الدقهلية أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات ٤٧٦٧٠ طالبا وطالبة مقسمين الى ٢٤٤٤٢ طالبا وطالبه شعبه علمى علوم و٧٨٦٣ طالبا وطالبه شعبه علمى رياضة و١٤٩٨٠ طالبا وطالبه ادبى بالإضافه الى ٣٨٤ دبلومه امريكية، وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة.

أشار إلى أنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية من بتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظةوالتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جاهزيتها للإستخدام وقت الحاجة مضيفا أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الإمتحانات بالإضافه لقوات الأمن الخاصة باللجان لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها..

وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بلجان الإمتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب او زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان ب 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل ادارة الطوارئ والرعاية الحرجة لإستقبال أية حالات خلال فترة الإمتحانات

وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، بدأ المارثون من 10 يوليو ويستمر حتي 2 أغسطس 2021.

وكان اطلق مارثون الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية اعتبارا من السبت 10 يوليو وتستمر حتي السبت 31 يوليو، وطبقا لجدول امتحانات الثانوية 2021، طلاب الشعبة الأدبية من 11 يوليو وحتي 29 يوليو.

ونبهت الوزارة على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مؤكدة أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المُسلَّم من الوزارة، ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان.

وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.

وأكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو مَلازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.

وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الاجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، حيث سينتهي طلاب الثانوية العامة من اداء الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل ـ حسب الجدول المُعلن من الوزارة.

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