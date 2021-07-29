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موعد مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة الإنجليزية المباراة الأولى لليفربول وذلك في بداية مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل 2021/2022.


ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ونوريتش سيتي يوم السبت 14 أغسطس 2021 على استاد كارو رود معقل نوريتش سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.


وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ومن المقرر أن يواجه غدا ليفربول نظيره هيرتا برلين في المباراة الودية الرابعة التي يخوضها الليفر أثناء الفترة التحضيرية في ضوء استعدادًا الموسم الجديد وذلك بعد خوضه مباريات أمام كلًا من فاكر إنسبروك وشتوتجارت وماينز.

وانتهت مباراة ليفربول الودية الأولى أمام فاكر إنسبروك النمساوي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما بينما كانت مباراة ليفربول الودية الثانية أمام شتوتجارت الألماني والتي انتهت أيضًا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وكانت المباراة الودية الثالثة لفريق ليفربول أمام ماينز والتي انتهت بفوز الحمر بهدف نظيف.

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