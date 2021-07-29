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عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يستهدف الحصول على خدمات الجزائري كريم لعريبي مهاجم فريق نيم الفرنسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأشارت التقارير إلى أن الزمالك يرغب في الحصول على خدمات "لعريبي" بعدما فشل صفقة الكونغولي بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي، والذي انتقل بشكل رسمي لنادي الشارقة الإماراتي لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.

ويأتي اهتمام الزمالك بالتعاقد مع كريم لعريبي مهاجم نيم الفرنسي بناءا على رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض والذي أبدى اعجابه باللاعب لما يمتلكه من امكانيات فنية وتهديفية عالية وخبرات كبيرة تجعله اضافة قوية للفريق الأبيض.

ويرغب لعريبي في ترك فريقه الفرنسي بعدما خرج من حسابات مديره الفني في الموسم الماضي ، حيث خاض مباراة واحدة كأساسي، كما شارك بديلا في 12 مباراة ولم يسجل أهداف.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك في مفاوضات مع نيم الفرنسي لضم كريم لعريبي بشكل رسمي لتعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق والذي انتقل إلى جالاتا سراي التركي.

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