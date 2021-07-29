أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 29-7-2021

استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي بعد أن شهدت تراجع فى تعاملات أمس الأول ليصعد المعدن الأصفر بنحو جنيهان في الجرام.





أسعار الذهب اليوم الخميس 29-7-2021 :





عيار 21 سجل 790 جنيها.





عيار 18 سجل 677.25 جنيها.





عيار 24 سجل 902.75 جنيها.





الجنيه الذهب 6320 جنيها.





اسعار الذهب العالمية :

علي صعيد اسعار الذهب العالمية فقد استهلت تعاملات اليوم على ارتفاعات قوية وارتفع سعر العقود الاجلة للاوقية العالمية إلى 1818 دولار بزيادة 1% عن تعاملات الامس.





وجاءت تلك الارتفاعات عقب اعلان الفيدرالي الامريكي تثبيت اسعار الفائدة على الدولار مع الاشارة إلى ان ارتفاع مستويات التضخم ستكون مؤقتة، كما اكد إنهم يمضون قدما في مناقشات بشأن موعد لتقليص مشتريات البنك المركزي من السندات البالغة 120 مليار دولار شهريا.