طارق الشناوي يكتب: نحب سعاد ونتزوج فاتن







أغلب الأعمال الدرامية التى يهاجمها الجمهور بضراوة هى تلك التى يضبط نفسه وقد ضبط مواعيد يومه على توقيت بثها، نعلن غضبنا من أغانى المهرجانات بينما فى أفراحنا لا نردد سوى المهرجانات، تعودنا ألا نقول كل الحقيقة، أغلب شباب الستينيات حتى نهاية الألفية الثانية كانوا يحبون بجنون الصورة الذهنية التى رسمتها سعاد حسنى، وأصبحت سعاد فتاة أحلامهم، ولكن عند إشهار الزواج يبحثون عن فاتن حمامة.



وُجهت لى دعوة من د. عصام المغازى، رئيس جمعية مكافحة التدخين، تناول اللقاء الدراما كقوة ناعمة، وكيف تلعب دورها فى بث الأفكار الإيجابية أو السلبية.



استمعت إلى كلمات ودراسات عميقة تفضلت بها أسماء راسخة فى مجالها، مثل د. نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، ود. فاطمة العوا بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، وغيرهما من السيدات والسادة الأفاضل الذين لا يتسع المجال لحصرهم.



وتعددت الدراسات التى تناولت مشاهد التدخين والتعاطى فى المسلسلات الدرامية، ومنحوا مسلسل (النمر) لقب الأفضل لأنه لا توجد به أى شبهة لتدخين السجائر!!.



طلب منى منظمو الندوة فى النهاية أن أدلى برأيى، قلت لست محاميًا للشيطان ولن أكون، ولكنى أيضًا لا أخفى انزعاجى، وأغلب الحاضرين يلقون بالتبعة على الدراما باعتبارها (أم المشاكل)، وأضفت أن اجتزاء المشهد من سياقه الدرامى يؤدى إلى ضبابية فى القراءة الصحيحة.



يجب أن نفرق بين مشهد اغتصاب فرضته الضرورة الدرامية ومشهد آخر يقدم الاغتصاب كورقة تجارية، وهو ما ينطبق أيضًا على تعاطى المخدرات، مثلًا فيلم (الكيت كات) هل نعتبره مشجعًا على إدمان الحشيش، من خلال شخصية (الشيخ حسنى) التى أبدع فى أدائها محمود عبدالعزيز، فى الفيلم الأكثر جماهيرية للمخرج داوود عبدالسيد.



نظلم قطعًا الحقيقة عندما يصبح (الترمومتر) هو التعاطى المرتبط أيضًا بعشقنا لشخصية الشيخ حسنى خفيف الظل.



القيمة التى نقرؤها فى الفيلم أبعد بكثير وهى تحدى العجز، انتصر الشيخ حسنى على عجزه الظاهرى، فهو الكفيف حقًا، ولكنه الأكثر إبصارًا منا جميعًا، ليفضح هو عجزنا، تلك هى القيمة التى دافع عنها وتبناها داوود، بينما بمعيار آخر لو أحصيت عدد مشاهد التعاطى لاحتل المركز الأول فى تاريخ السينما.



نحن لا نقيس مثلًا الأصوات وجمالها بعدد (الأوكتاف) التى يستطيع المطرب أداءها- السلم الموسيقى كاملًا حتى الدرجة الثامنة من دو إلى دو- فى هذه الحالة لن تجد عبدالحليم أو نجاة لهما مثلًا أى مساحة على خريطة الغناء، ولكن لو المقياس هو الإحساس سيصعد للقمة نجاة وعبدالحليم، هذا هو التناقض الذى من الممكن أن تعثر عليه فى العديد من الأعمال الدرامية لو خضعت للرقم.







قبل ست سنوات قدم المخرج تامر محسن والكاتبة مريم نعوم مسلسل (تحت السيطرة)، امتلأ بمشاهد التعاطى وعلى كل الأنواع، وثارت العديد من الجمعيات والمنظمات معلنة احتجاجها، ومع نهاية العرض أصبح (تحت السيطرة) نموذجًا للمسلسل الذى يواجه التعاطى.



المطلوب أن نستند إلى الرقم المبصر وليس الأعمى، الرقم المبصر هو الذى تقرؤه داخل سياقه الدرامى والفنى والنفسى، هواء الشارع ملىء بالجراثيم والميكروبات، والدراما تنقل للناس هذا الهواء، بينما الهواء المعقم فإن مكانه الوحيد هو أجهزة التنفس الصناعى، والدراما تتعامل أساسًا مع جمهور لا يعيش فى العناية المركزة تحت سطوة أجهزة التنفس!!.



[email protected]



المقال: نقلاظ عن (المصري اليوم).