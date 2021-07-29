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تشيلسي يقترب من حسم صفقة جديدة

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن تشيلسي اقترب من التعاقد مع صفقة فرنسية، هذا الصيف.


وكتب رومانو عبر حسابه على موقع فيس بوك، أن تشيلسي بدأ التفاوض رسميًا مع إشبيلية، للحصول على خدمات المدافع الفرنسي جوليس كوندي.

وقال رومانو: "تشيلسي يبدأ محادثات رسمية مع إشبيلية، من أجل كوندي".

وتابع: "كوندي منفتح لقبول عرض تشيلسي، وقد توصل بالفعل لاتفاق حول شروطه الشخصية، ولن يمانع التوقيع حتى 2026".

ويعتبر كوندي من أبرز أهداف ريال مدريد هذا الصيف، خاصة بعد رحيل سيرجيو راموس، ومغادرة رافائيل فاران.

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