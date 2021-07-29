Advertisements

هجمات صاروخية على السفارة الأمريكية في بغداد

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:13 ص
هجمات صاروخية
هجمات صاروخية
وكالات
Advertisements

تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، فجر اليوم الخميس، لاستهداف بصاروخي "كاتيوشا"، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

 

ولفتت القناة، إلى أن الصاروخين سقطا في محيط مبنى السفارة، لكن الشظايا سقطت على الشقق السكنية المقابلة للسفارة.

 

ويعد هذا الهجوم الأول الذي تتعرض له السفارة الأمريكية ببغداد بعد الإعلان عن نوايا انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجمات صاروخية بغداد السفارة الامريكية

أخبار تهمك

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير جديد.. الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة في مصر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ طب الأورام يكشف خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والمسكنات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعرف على مصير الدوري بعد تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ نصف ساعة

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 17 ساعة

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

العراق: سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد

لحظة سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد (فيديو)

العثور على صاروخين معدين لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد

استهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا

عاجل.. استهداف السفارة الأمريكية بالعراق بصاروخي كاتيوشا

سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

07:03 ص

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

12:34 ص

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

07:46 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان