هجمات صاروخية على السفارة الأمريكية في بغداد

تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، فجر اليوم الخميس، لاستهداف بصاروخي "كاتيوشا"، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

ولفتت القناة، إلى أن الصاروخين سقطا في محيط مبنى السفارة، لكن الشظايا سقطت على الشقق السكنية المقابلة للسفارة.

ويعد هذا الهجوم الأول الذي تتعرض له السفارة الأمريكية ببغداد بعد الإعلان عن نوايا انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي.