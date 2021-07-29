جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم بأحياء المدينة





قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بجولة ليلية مفاجئة، للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات بأحياء مدينة الفيوم، فضلًا عن التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم خلال الجولة تفقد حديقة حي جنوب المغلقة ووجه برفع كفاءتها، وكذلك تفقد منطقة كوبرى السنترال، ومرزبان، والشيخ سالم، والمبيضة، والمطافى، والصوفى، ومناطق درب الطباخين، ودار العزاء، والشيخ شرف الدين، والساحة الشعبية، وحى جنوب، وعزبة مأمون، والشيخ حسن، والحواتم، والبحارى، وموقفى أبشواي، وطبهار.



ووجه المحافظ بتكثيف عمل المعدات والنوبتجيات اليومية لحين الانتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة بمختلف أحياء مدينة الفيوم.



واستمع محافظ الفيوم، خلال الجولة لشكوى عددٍ من أهالي الصوفي بشأن مخالفة أحد خطوط السيرفيس لخط السير والمواقف العشوائية، موجهًا بمراجعة أحد مواقف السيارات العشوائية بمنطقة الصوفى من قبل مسئولي إدارتى المرور والمواقف، لمتابعة خطوط سير السيرفيس وضبط المخالفين من سائقى السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042.