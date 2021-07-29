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48 ألف إصابة و1344 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، نحو 48 ألف إصابة و1344 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وقد أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 48013، مقابل 41411 الثلاثاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 19.797 مليون حالة.

 

ورصدت الصحة البرازيلية، 1344 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1333 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 553179 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

 

وكانت البرازيل، سجلت ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

 

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