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اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29-7-2021

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:11 ص
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الاقتصادي
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حققت  أسعار الخضروات  والفاكهة اليوم الخميس 29-7-2021  استقرارا، بدعم من زيادة التوسع الحكومي في استصلاح  المزيد من الاراضي الزراعية لتوفير المحاصيل الاستراتجية للمواطنين يأسعار رخيصة.

 

  الخضروات اليوم الخميس 29-7-2021 :

سجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو

 

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

 

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-10جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو

 

اسعار الفاكهة اليوم الخميس 29-7-2021 :

 تراوح سعر  الليمون البلدي بين 4 جنيهات و10 جنيها،  و العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات، التفاح المصري بين 12 و18 جنيها، بزيادة جنيه، والكانتلوب بين 3 و6 جنيهات، والمانجو العويس بين 15 و35 جنيها، والمانجو الهندي بين 15 و22 جنيها، بزيادة جنيهين، والمانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها، والمانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

 

 

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