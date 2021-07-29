اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29-7-2021

حققت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29-7-2021 استقرارا، بدعم من زيادة التوسع الحكومي في استصلاح المزيد من الاراضي الزراعية لتوفير المحاصيل الاستراتجية للمواطنين يأسعار رخيصة.

الخضروات اليوم الخميس 29-7-2021 :

سجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-10جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو.

اسعار الفاكهة اليوم الخميس 29-7-2021 :

تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 جنيهات و10 جنيها، و العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات، التفاح المصري بين 12 و18 جنيها، بزيادة جنيه، والكانتلوب بين 3 و6 جنيهات، والمانجو العويس بين 15 و35 جنيها، والمانجو الهندي بين 15 و22 جنيها، بزيادة جنيهين، والمانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها، والمانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.