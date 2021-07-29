اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29-7-2021
حققت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29-7-2021 استقرارا، بدعم من زيادة التوسع الحكومي في استصلاح المزيد من الاراضي الزراعية لتوفير المحاصيل الاستراتجية للمواطنين يأسعار رخيصة.
سجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه
للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه
للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.
وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها
للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3
- 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.
واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية
لتتراوح بين2- 5.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-10جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة
بين 2.5-5 جنيها للكيلو.
اسعار الفاكهة اليوم الخميس 29-7-2021 :
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا