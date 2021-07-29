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أحمد شيبه ينتهي من تسجيل أغنيتين جديدتين (تفاصيل)

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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انتهى الفنان أحمد شيبه من تسجيل أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحهما خلال الأيام المُقبلة. 

الأغنية الأولى تحمل عنوان"أنا مش فاضلكم"، وهي من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان فارس المصري، وتوزيع طه الحكيم، و الأغنية الثانية "من كتر يا دنيا"، وهي من إخراج بتول عرفة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد شيبه أغنية "يلا سلام" التي طرحها مؤخرًا بمشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال، وهي من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال.

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