المركزي الامارتي يقرر تثبيت اسعار الفائدة عند مستويتها الحالية

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس ، الابقاء على متسوبات الفائدة عند مستويتها الحالية دون تغيير .

وقال البنك إنه قرر إبقاء "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 15 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 يوليو تموز 2021.

واضاف كما تم الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.





جاء هذا بعد اعلان الفيدرالي الامريكي امس الابقاء على مستويات الفائدة على الدولار عند مستويتها الحالية دون تغيير ، مؤكدا على قدرة الاقتصاد في استكمال التعافي الاقتصاديمن جائحة كورونا



