أفغانستان تعلن مقتل 8 عسكريين بهجوم لطالبان شرق البلاد

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 8 عسكريين في هجوم شنته حركة طالبان، على نقطة تفتيش في إقليم ننجرهار شرق البلاد.

ونفذت حركة طالبان، هجومًا على نقطة تفتيش وعبور في منطقة كوزبهار شرقي إقليم ننجرهار، ما أسفر عن مقتل ثمانية عسكريين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وقد اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.