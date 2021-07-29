عاجل.. تعرف على مصير الدوري بعد تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

كشفت تقارير صحفية، عن مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تأهل المنتخب المصري الأولمبي، إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو.









وهناك رفض من جانب مسئولو النادي الأهلي، باستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز، دون لاعبيه الدوليين.









واوضحت تقارير صحفية أن لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، يقوم بعمل تعديلات على جدول الدوري المصري الممتاز، حتى يتم الانتهاء منه في شهر سبتمبر القادم بدلًا من 26 أغسطس المقبل، بعد تأهل منتخبنا الأولمبي.









وذكرت التقارير أن الاتحاد المصري لكرة القدم، سوف يقوم بتأجيل مواجهة الأهلي ووادي دجلة، في الدوري، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، كما أنه سيتم إعادة هيكلة الجدول.





جدير بالذكر أن المنتخب الأوليمبي، كان قد تأهل إلى ربع نهائي أوليمبياد طوكيو 2020، لمواجهة البرازيل في الثانية عشرة من بعد ظهر السبت القادم.



