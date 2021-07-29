موعد مباراة المكسيك ضد كندا في الكأس الذهبية

يلاقي المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، نظيره منتخب كندا، ضمن منافسات دور نصف نهائي الكأس الذهبية.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي كندا والمكسيك، صباح غدًا الجمعة الموافق الثلاثين من شهر يوليو الجاري.









وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.









وكان المنتخب الكندي قد أطاح بنظيره كوستا ريكا في دور ربع النهائي، بينما انتصر المكسيك على هندوراس، بثلاثية نظيفة.





ويواجه الفائز من مواجهة المكسيك وكندا، المتأهل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في نهائي الكأس الذهبية.