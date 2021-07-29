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أسعار" الاسماك" في الاسواق المصرية اليوم الخميس 29-7-2021

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك  اليوم الخميس 29-7-2021 ، مع ارتفاع حجم المعرض منها بالاسواق بفضل جهود الحكومية في تطهير البحيرات، ونشر المزراع السمكية.

 

 وبحسب  اسعار سوق العبور تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، واستقرت  أسعار البلطى مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - 22 جنيها، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.



واستقرت أسعار البورى "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.



وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.

 

وكانت وزارة الزراعة المصرية اعلنت موافقة مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الاول، بالاجماع على قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية،  الذي يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات واستغلالها وتنمية الثروة السمكية وتنظيم الصيد بها..

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