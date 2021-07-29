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تفاصيل شخصية أوس أوس في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"

الخميس 29/يوليو/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس" حالياً في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، ويجسد خلال الأحداث دور بائع فريسكا، وهي بطولة أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن" توتا"، محمد أنور، مريهان حسين، وهي من إخراج أشرف عبدالباقي.

وفي سياق آخر، شارك أوس أوس مؤخراً في مسرحية "صباحية مباركة"، هي بطولة علي ربيع، أحمد سلطان، سليمان عيد، طاهر أبو ليلة، حسام داغر، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ديكور محمود سامي، أزياء مي مجدي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، إخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج وورك شوب.

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