الرئيس التونسي يعمل لاصلاح الاقتصاد بعد إقالة الحكومة

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأنه يعالج الوضع الاقتصادي السيئ ومرض كوفيد -19 ويحقق في الفساد المستشري بعد تطبيق سلطات الطوارئ يوم الأحد للسيطرة على الحكومة في خطوة وصفها خصومه بانقلاب.





وبرر سعيد الإجراءات، التي تضمنت إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان، بسبب تفشي الوباء وسوء الإدارة، قائلًا إنه تحرك لإنقاذ البلاد من الفساد ومؤامرات لإثارة الفتنة الأهلية. كان الغضب العام يتزايد في تونس بسبب الشلل السياسي الذي أوقف أي استجابة متماسكة للوباء وبعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية وتدهور الخدمات العامة.





قالت فرنسا يوم الأربعاء إنه من الأهمية بمكان أن يعين سعيد بسرعة رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة، بينما قالت جماعات المجتمع المدني بما في ذلك نقابة العمال القوية إنه يتعين عليه وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة في غضون شهر.









بعد عقد من إنهاء الحكم الاستبدادي من خلال انتفاضة شعبية، تواجه تونس أقوى اختبار حتى الآن لنظامها الديمقراطي وأعربت الدول الغربية التي أشادت بالانتقال السياسي عن قلقها. وحثت الولايات المتحدة سعيد، الذي يقول إن أفعاله دستورية لكنه لم يحدد خطواته التالية بعد، على التمسك بالمبادئ الديمقراطية. وقالت الرئاسة إنه التقى بقادة الأمن يوم الأربعاء.





وبدعم من الجيش، تضمنت إجراءات سعيد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا. واتهمه معارضون من بينهم حزب النهضة الإسلامي الأكبر في البرلمان بالاستيلاء على السلطة. ويوم الأربعاء، استبدل رئيس محطة التلفزيون بعد حادثة قال فيها ضيفان في برنامج الشؤون الجارية إنهما مُنعوا من دخول المبنى.









وضغطت الولايات المتحدة يوم الاثنين على تونس للحفاظ على "الاحترام الصارم لحرية التعبير" بعد أن داهمت الشرطة مكتب إخباري أجنبي، لكن قالت مراسلة لصحيفة نيويورك تايمز إن الشرطة احتجزتها لمدة ساعتين أثناء عملها بالخارج في تونس العاصمة.







