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عرض فيلم "الجريمة" بالسينمات في هذا الموعد

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال فيلم "الجريمه" والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، حيث من المقرر طرحه يوم 20 نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث فيلم "الجريمه" خلال مجرم محترف يرتكب جرائم عديدة لصالح بعض أصحاب النفوذ، كما أنه يعاني من الهلوسة، ولذلك يدخل أحد المستشفيات، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة.

والفيلم بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد الشرنوبي، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، وإنتاج شركة "الماسة" للمنتج هشام عبد الخالق.





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