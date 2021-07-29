ننشر تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس بمحافظات مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.





وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.





وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.



