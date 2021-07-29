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الأرصاد: الطقس شديد الحرارة.. والرطوبة مرتفعة (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة المتوقعة من قبل هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون حارا ورطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فضلا على ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 38 والصغرى 26.
الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 25.
مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 25.
سيوة العظمى 39 والصغرى 23.
بورسعيد العظمى 33 والصغرى 26.
دمياط العظمى 33 والصغرى 24.
الإسماعيلية 38 الصغرى 24.
السويس العظمى 38 والصغرى 26.
العريش العظمى 35 والصغرى 26.
طابا العظمى 36 والصغرى 24.
شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29.
الغردقة العظمى 40 والصغرى 29.
الفيوم العظمى 38 والصغرى 26.
بني سويف العظمى 38 والصغرى 26.
المنيا العظمى 38 والصغرى 26.
أسيوط العظمى 39 والصغرى 26.
سوهاج العظمى 39 والصغرى 26.
قنا العظمى 40 والصغرى 26.
الأقصر العظمى 41 والصغرى 27.

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