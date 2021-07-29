وزير الزراعة: نستهدف التوسع في إنتاج وتصدير الامصال واللقاحات البيطرية

اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور كريس نيلسون رئيس مجلس ادارة شركة ميفاك المصرية الامريكية المشتركة ورئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة كيمين الامريكية ، والدكتور راميش اينجار نائب رئيس مجلس ادارة شركة ميفاك وشركة كيمين ، والدكتور مجدي السيد المؤسس والمدير التنفيذى لشركة ميفاك ،

القصير استعرض جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الامصال واللقاحات البيطرية ، وحرص الدولة على التوسع في هذا القطاع الهام لما له من اهمية في تحقيق الامان الحيوي وحماية ثروتنا الحيوانية، إضافة الى اهميته في اتاحة مزيدا من الفرص التصديرية للسوق الخارجي ،كما أكد على ان الدولة المصرية لا تدخر جهدا لدعم الاستثمار في كافة المجالات خاصة كل ما يخص مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي وعلى رأسها انتاج اللقاحات والامصال البيطرية

وزير الزراعة شدد على ان تعليمات القيادة السياسية تؤكد دائما على ضرورة دعم كافة مجالات انتاج الامصال واللقاحات وتوفير مستلزمات انتاجه كما استعرض أيضا جهود الوزارة من توسعات بمعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية بهدف تعظيم انتاجه ، اضافة الى الجهود التي قامت بها الوزارة لزيادة الفرص التسويقية للمعهد سواءا في السوق المحلية او التصدير الخارجي .

واكد القصير ان مصر تمتلك واحدة من اكبر المزارع المنتجة للبيض المخصب الخالي من المسببات المرضية عالميا وهذه المزرعة تعتبر الوحيدة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وهذه المزرعة والداعم لكل الشركات الراغبة الاستثمار في مجال انتاج اللقاحات والامصال .

وكلف القصير الجهات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع كافة شركاء النجاح والقطاع الخاص بإعداد دراسة توضح اليات وتحديات وخطط عمل للنهوض بمجالات انتاج اللقاحات ، وتطوير بنك الجينات بحيث يضم العترات المحلية والاجنبية من الامراض الحيوانية مع دراسة خطة مواجهة المخاطر وتقييم اداء الشركات وكافة الجهات .

وزير الزراعة استمع إلى عرض حول جهود الشركة ورغبتها في التعاون مع الوزارة حيث تعتبر ميفاك شركة مساهمة مصرية بشراكة مع شركة كيمين الامريكية، وقد تأسست ميفاك عام 2007 وتطور نشاط الشركة خلال الاعوام الماضية في مجال صناعة اللقاحات البيطرية وتضاعف حجم صادراتها الى اكثر من 900 مليون جنيه صادرات و 500 مليون جنيه مبيعات محلية .

هذا وتعتبر الشركة هي أول وأكبر مصنع خاص لتصنيع اللقاحات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ولديها الاعتمادات الدولية (GMP) ، ISO 9001 ، ISO 18001 ، ISO 14001،

وفي نهاية اللقاء اكدت الشركة عن رغبتها في التعاون وزيادة حجم استثماراتها بمصر في مجال الامصال واللقاحات البيطرية نظرا لما تشده الشركة من تعاون من الوزارة والجهات التابعة لها وكذلك من مختلف جهات الدولة المصرية

هذا وقد حضر اللقاء كلا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروه الحيوانية والسمكية والداجنة ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، د محمد سعد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية ، د مالك عبد القادر عضو مجلس ادارة شركة ميفاك ، والسيد/ بات وود المدير المالي لشركة كيمين ، د محمد القرش معاون الوزير للانتاج الحيواني والمتحدث الرسمي للوزارة.