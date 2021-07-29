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دياب: سعيد بمشاركتي في فيلم "السرب"

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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أعرب الفنان دياب عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم "السرب" مشيراً إلي أنه عمل هام و يناقش قضيه مهمة جداً .

وقال دياب في تصريحات صحفيه له "أنه من المقرر استكمال تصوير مشاهده خلال الأيام المقبله والذي تم توقفه بسبب انشغاله بتصوير مسلسل "نسر الأغراب" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.


تدور أحداث فيلم "السرب" قضايا وأحداث حقيقية أبرزها الحادث الإرهابي الغادر الذي راح ضحيته 21مصرياً وليبياً.

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، قصي الخولي، هند صبري، منى زكي، شريف منير، عمرو عبد الجليل، من تأليف عمر عبد الحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

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