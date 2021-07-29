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4 قرارات هامة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامةـ وتشمل القرار رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 24 يناير 2021.

وكما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 278 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطع مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية نقلًا من محافظة الإسكندرية لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.

ووافق الرئيس على القرار 279 لسنة 2021 بتخصيص قطع مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ لصالح القوات المسلحة.

كما وافق الرئيس السيسى، على القرار رقم 280 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مطروح لصالح القوات المسلحة.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الخميس.

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