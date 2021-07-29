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تعرف على الفئة العمرية للتقديم بكلية الشرطة والشروط المطلوبة
الخميس 29/يوليو/2021 - 10:42 ص
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ننشر لكم في السطور التالية الفئة العمرية المطلوبة للتقديم بكلية الشرطة هذا العام، بجانب الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، لسهولة الالتحاق بالكلية هذا العام، ولمزيد من التفاصيل اطلعوا على التالي:
الفئة العمرية للتقديم بكلية الشرطة
اشترطت أكاديمية الشرطة فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، ألا يزيد السن فى أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية.
موعد تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة
تبدأ أكاديمية الشرطة في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها عن طريق الإنترنت لـ "تقديم كلية الشرطة 2021"، وذلك بدءً من 12 أغسطس المقبل، عن طريق الدخول لموقع الأكاديمية ثم تسجيل البيانات وتشمل "الاسم رباعي ورقم البطاقة ورقم الجلوس"
الشروط المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2021
1- أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس
2- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة
3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة
4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن
5- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.
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