تعرف على الفئة العمرية للتقديم بكلية الشرطة والشروط المطلوبة

ننشر لكم في السطور التالية الفئة العمرية المطلوبة للتقديم بكلية الشرطة هذا العام، بجانب الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، لسهولة الالتحاق بالكلية هذا العام، ولمزيد من التفاصيل اطلعوا على التالي:





الفئة العمرية للتقديم بكلية الشرطة

اشترطت أكاديمية الشرطة فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، ألا يزيد السن فى أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية.





موعد تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة