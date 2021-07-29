شاهد.. مشاجرة دموية بالأسلحة النارية في المرج

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يرصد المشاجرة الدموية بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين بالقرب من محطة مترو المرج القديمة أسفرت عن مقتل مواطن يدعى حسين السميطي وإصابة آخرين.





وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بمحل المشاجرة للسيطرة على المشاجرة وبالفعل تمت السيطرة عليها وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويتم تكثيف جهود رجال المباحث للقبض على المتهمين.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.