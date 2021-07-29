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عاجل.. وزير الاسكان يتابع موقف تنفيذ عدد من مدن الجيل الرابع

الخميس 29/يوليو/2021 - 10:53 ص
جانب من إجتماع وزير الاسكان
جانب من إجتماع وزير الاسكان
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بعدد من مدن الجيل الرابع، وهى (مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة أكتوبر الجديدة)، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تنفيذ أعمال النظافة والزراعات وتنسيق الموقع، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، بأعلى جودة، من أجل إظهار تلك المدن بالمظهر الحضارى الذى يليق بها، فنحن لا ننشئ وحدات للسكن فقط، بل نبنى مجتمعات حضارية عصرية تليق بالمواطن المصرى، مؤكداً أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بجودة الأعمال المنفذة من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، والارتقاء بمستوى العمران.

وخلال الاجتماع استعرض رؤساء أجهزة المدن الـ3، المشروعات المختلفة بمدنهم، حيث قال المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال 60 عمارة (1440 وحدة ) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط علي شبكات المرافق، وجارٍ تنفيذ 50 عمارة أخرى (1200 وحدة) بالمشروع، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط علي شبكات المرافق، كما تم تنفيذ 66 عمارة (1584 وحدة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط علي شبكات المرافق، بجانب إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (سوق تجارية "8 محال" – وحدة صحية – حضانة – نقطة شرطة – وحدة إطفاء)، ومشروعات المرافق.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أنه تم وجار الانتهاء من تنفيذ 41496 وحدة سكنية (1729 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، و165 عمارة سكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بجانب إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (مدارس للتعليم الأساسى والثانوى – حضانات – أسواق تجارية – وحدات صحية – ملاعب ثلاثية وكافتيريات – مركز شباب)، لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة.

وأشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 117600 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتم الانتهاء من تنفيذ 10440 وحدة (435 عمارة) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، وكذا الانتهاء من تنفيذ 6960 وحدة (290 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، والانتهاء من تنفيذ 2496 وحدة سكنية (104 عمارات) بالإسكان البديل، كما تم ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية.

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وزير الاسكان ومدن الجيل الرابع وزير الاسكان وزارة الاسكان مدن الجيل الرابع

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