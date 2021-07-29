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إجراء هام من التعليم بشأن طلاب الدبلومات المتظلمين
الخميس 29/يوليو/2021 - 10:58 ص
مارينا بشارة
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أعلن قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ضوابط وخطوات تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 والاطلاع على كراسات الإجابة، حيث أكدت الوزارة بدء السماح للطلاب بالاطلاع على صور من كراسات الإجابة، اليوم الخميس، ولمدة 15 يوما بلجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية بجميع المحافظات.
وأوضحت الوزارة، أنه تم فتح باب التقدم بالتظلمات ولمدة 15 عشر يوما للدور الأول، وسبعة أيام للدور الثاني، ويبدأ الاطلاع على كراسات الإجابة من اليوم الخميس وحتى يوم 12 أغسطس المقبل، على أن يتم سداد رسوم الاطلاع بواقع 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد، ويقوم الطالب بسداد رسوم الإطلاع بالاسم والرقم القومي وبالنسبة للطلاب الوافدين بمعلومية الاسم وكود الطالب.
وأشارت إلى أن الطالب المقيم فى المحافظات البعيدة والنائية عن المحافظة الكائن بها مقر لجنة النظام والمراقبة، يراعي أن تستوفي جميع إجراءات الاطلاع في نفس ذات يوم التقدم بالطلب بعد سداد الرسوم المقررة، ويتم الإطلاع بمقر الاطلاع بمقر لجان النظام والمراقبة المختصة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية، ويحق للطالب استرداد رسوم الاطلاع فى إحدى المواد المتقدم بطلب للاطلاع عليها، بعد ظهور النتيجة وحصوله على درجات ويتم استخراج ايصال الاسترداد باسم الطالب.
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