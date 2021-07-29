إجراء هام من التعليم بشأن طلاب الدبلومات المتظلمين

أعلن قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ضوابط وخطوات تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 والاطلاع على كراسات الإجابة، حيث أكدت الوزارة بدء السماح للطلاب بالاطلاع على صور من كراسات الإجابة، اليوم الخميس، ولمدة 15 يوما بلجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية بجميع المحافظات.





وأوضحت الوزارة، أنه تم فتح باب التقدم بالتظلمات ولمدة 15 عشر يوما للدور الأول، وسبعة أيام للدور الثاني، ويبدأ الاطلاع على كراسات الإجابة من اليوم الخميس وحتى يوم 12 أغسطس المقبل، على أن يتم سداد رسوم الاطلاع بواقع 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد، ويقوم الطالب بسداد رسوم الإطلاع بالاسم والرقم القومي وبالنسبة للطلاب الوافدين بمعلومية الاسم وكود الطالب.



