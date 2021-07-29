بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تأسر قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"













شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وبدت منة فضالي في الصور وهي مرتدية تيشرت أسود كط مزين بالورود الحمراء، بنطالاً جينز باللون الأسود، وحزام من نفس اللون، كما تركت شعرها منسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.





وعلقت منة عليذى الصور قائلة:"الحرية هي ذلك التاج الذي يضعه الإنسان على رأسه ليصبح جديراً بإنسانيته".





والجدير بالذكر أن منة فضالي شاركت في دراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" نسل الأغراب" وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، أحمد مالك، دياب، تأليف و إخراج محمد سامي.