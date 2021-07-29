تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية تنسيق 2021

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن القواعد التي يجب على الطلاب اتباعها لمعرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، للالتحاق بعدد من الكليات بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة للعام الدراسي الجديد.





وعن أبرز المعلومات عن تنسيق طلاب الشهادات والدبلومات الفنية للعام (2021-2022)، والكليات المتاحة لهم، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع:





الكليات المتاحة للدبلومات الفنية تنسيق 2021

- فتح باب القبول بكليات (التجارة - التربية والكليات التي بها شعب تعليم فني - التربية النوعية – الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم الصناعي والمعاهد الفنية للتمريض).





- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسیقی) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.





- قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات، عن طريق مكتب التنسيق، وفقا للتالي:





1- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.





2- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعلیم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.





3- المعاهد العالية للسياحة والفنادق المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق.





- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم، باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وانخفاض أعداد الثانوية العامة المقررة لها، وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون من طلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويجري تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.





- عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات الهندسة - التربية - التكنولوجيا والتعليم، بالجامعات المصرية، وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولى، وذلك عدا الشعب التالية:





- شعبة معامل بيولوجية: تقبل بكليات الزراعة.



