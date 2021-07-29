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طبيب فيروسات: سيلان الأنف أصبح عرضا جديدا للإصابة بكورونا (فيديو)
الخميس 29/يوليو/2021 - 11:00 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إن الحصول على لقاح كورونا له أهمية بالغة خاصة في فصل الصيف بسبب كثرة التجمعات، فضلا عن ظهور متحورات جديدة للفيروس.
وأشار "راشد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن تحورات كورونا يكون لها تأثير على مستقبلات الفيروس داخل جسم الإنسان، مؤكدا أن الآثار الجانبية للحصول على اللقاح بسيطة تتراوح ما بين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والشعور بتكسير بالجسم.
ولفت الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إلى أن متحور دلتا يعد هو أخطر تحورات فيروس كورونا، كاشفا أن سيلان الأنف أصبح عرضا جديدا للإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب الشعور بالغثيان.
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