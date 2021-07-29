Advertisements

طبيب فيروسات: سيلان الأنف أصبح عرضا جديدا للإصابة بكورونا (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إن الحصول على لقاح كورونا له أهمية بالغة خاصة في فصل الصيف بسبب كثرة التجمعات، فضلا عن ظهور متحورات جديدة للفيروس.

وأشار "راشد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن تحورات كورونا يكون لها تأثير على مستقبلات الفيروس داخل جسم الإنسان، مؤكدا أن الآثار الجانبية للحصول على اللقاح بسيطة تتراوح ما بين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والشعور بتكسير بالجسم.

ولفت الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إلى أن متحور دلتا يعد هو أخطر تحورات فيروس كورونا، كاشفا أن سيلان الأنف أصبح عرضا جديدا للإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب الشعور بالغثيان.

أخبار تهمك

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 15 ساعة

مواطن لـ شريف عامر: "فلوسي ومستنداتي اتحرقت بدون سبب"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف على مصير الدوري بعد تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ طب الأورام يكشف خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والمسكنات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

12:34 ص

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

07:03 ص

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

02:49 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان