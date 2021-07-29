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البورصة تنفذ صفقتين علس أسهم " إيديتا" و "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية"

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:04 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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نفذت إدارة البورصة المصرية، صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على شركة إيديتا للصناعات الغذائية لعدد 2.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 20.3 مليون جنيه، وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية لعدد 1.3 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 10835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2381 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 13356 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 4220 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 2759 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 3745 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.9% ليصل إلى مستوى 3087 نقطة.

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