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الدبلومات الفنية 2021.. تفاصيل الاطلاع على كراسات الإجابة للطلاب المتظلمين

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
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وضع قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الضوابط والخطوات لتقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 والاطلاع علي كراسات الإجابة.

وأكدت الوزارة بدء السماح للطلاب بالاطلاع على صور من كراسات الإجابة، اليوم الخميس، ولمدة 15 يوما حتى 12 من أغسطس، بلجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية بجميع المحافظات، للدور الأول، وسبعة أيام للدور الثاني.

وأوضحت الوزارة أنه يتم سداد رسوم الإطلاع  بواقع 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد، ويقوم الطالب بسداد رسوم الإطلاع بالاسم والرقم القومي وبالنسبة للطلاب الوافدين بمعلومية الاسم وكود الطالب.
 
وأشارت الوزارة إلى أن الطالب المقيم في المحافظات البعيدة والنائية عن المحافظة الكائن بها مقر لجنة النظام والمراقبة، يراعي أن تستوفي جميع إجراءات الاطلاع في نفس ذات يوم التقدم بالطلب بعد سداد الرسوم المقررة.

ويتم الإطلاع بمقر الاطلاع بمقر لجان النظام والمراقبة المختصة بكافة القطاعات علي مستوي الجمهورية، كما يحق للطالب استرداد رسوم الاطلاع فى إحدى المواد المتقدم بطلب للاطلاع عليها، بعد ظهور النتيجة وحصوله علي درجات ويتم استخراج ايصال الاسترداد باسم الطالب.

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