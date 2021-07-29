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محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذي للقطاعات الخاصة بـ"حياة كريمة"

الخميس 29/يوليو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لكافة القطاعات الخدمية والتي يتم تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي اطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قري الريف المصري، وتحظي محافظة المنيا بتطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتي تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، الدكتور كريم شاهين مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، وممثل جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.


استعرض المحافظ، الموقف التنفيذي للقطاعات الخدمية من حيث المواقع المتوفرة، المواقع الصالحة فنيًا، والمواقع الجاري دراسة مدى صلاحيتها فنيًا، بمختلف القطاعات والتي تشمل (مياه الشرب والصرف الصحي، الأبنية التعليمية، مجمعات الخدمات، المجمعات الزراعية، الإسعاف، الحماية المدنية، الطرق والنقل، التضامن الاجتماعي، الاتصالات).

وخلال الاجتماع، وجه "القاضي" رؤساء مركزي مغاغة وابوقرقاص بسرعة تشكيل لجنه من مديرية الصحة، والإرشاد الزراعي، مديرية الزراعة، وجهاز التعمير، والوحدة المحلية، لاستلام موقعين مخصصين لإنشاء مستشفى بمركز مغاغة على مساحه 5 افدنه، وانشاء مستشفى اخر بمركز ابوقرقاص، على مساحة 5 افدنه، مشيرًا الي استمرار المتابعة الدورية والمستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ.


قال المحافظ، إن تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أولويات المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق القري المستهدفة، على ان يتم تنفيذ وتوصيل باقي الخدمات تباعًا وفقا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ الاعمال، مشددًا على سرعة انجاز الاعمال المطلوبة، ومؤكدا على ضرورة التواصل والتنسيق بين جميع الجهات القائمة على تنفيذ الاعمال، لتسهيل عملية المتابعة وتذليل العقبات وسرعة انجاز الاعمال، وصدور أوامر الاسناد للجهات المنوط بها تنفيذ الاعمال.

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